Les saveurs authentiques du Kouban au travers d’une recette de salade aux légumes marinés

Quand il s’agit de légumes, qui font partie intégrante de la cuisine nationale russe, peu de gens pensent à l’aubergine. Pourtant, elles poussent en abondance dans le sud de la Russie, et il n’est donc pas du tout surprenant qu’il existe de nombreux plats les comprenant.

Le Kouban est une région historique du Caucase du Nord, comprenant la région de Krasnodar et plusieurs territoires voisins du sud de la Russie. Pendant des siècles, il a fourni de la nourriture à tout le pays, car grâce au climat chaud, les légumes y poussent bien.

Les aubergines en Russie ont un deuxième nom affectueux – « sinenkié » (bleues) – obtenu en raison de leur couleur caractéristique. Les habitants du pays adorent les cuire au four, les farcir et les mariner. Aujourd’hui, nous allons préparer la salade marinée dite « du Kouban », à base d’aubergines, de poivrons et de tomates, tant appréciée des habitants de la région.

Ingrédients pour 4 à 6 portions :

aubergines – 600g

poivrons – 350g

tomates – 350g

8 gousses d’ail jeune

persil, aneth, basilic – 100g

Pour la marinade :

eau – 200ml

vinaigre 9% – 2 cuillères à soupe

sel – 1 cuillère à soupe

sucre – 2 cuillères à soupe

Préparation :

Coupez les tiges des aubergines, mettez les légumes dans de l’eau froide et allumez le feu. Après ébullition, laissez-les mijoter. Vos aubergines doivent rester fermes. Coupez les poivrons en morceaux de taille moyenne. Grillez-les dans une poêle graissée jusqu’à ce qu’ils soient à moitié tendres. Coupez les aubergines en rondelles et faites-les revenir jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Hachez finement les herbes et écrasez l’ail. Coupez les tomates en rondelles. Assemblez la salade. La première couche est constituée d’aubergines. Saupoudrez-les avec le mélange d’herbes et d’ail. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous n’ayez plus d’aubergines. Déposez une couche de poivrons. À la fin, mettez les tomates en saupoudrant chacune d’herbes. Préparez l’assaisonnement. Dissolvez le sucre et le sel dans l’eau et faites chauffer le mélange. Ajoutez-y le vinaigre et retirez du feu. Versez le mélange chaud sur la salade. Couvrez-la et laissez mariner pendant 8 à 12 heures. Conservez plusieurs jours au réfrigérateur. Priatnovo appetita !

