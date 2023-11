Pourquoi la jeunesse soviétique rejoignait-elle le Komsomol?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La plus grande organisation de jeunesse du monde a été créée à l'automne 1918 à l'initiative de Nadejda Kroupskaïa, l'épouse de Vladimir Lénine. Elle a reçu son nom complet - Union de la jeunesse communiste-léniniste de toute l'Union - en 1926 et a existé jusqu'à l'effondrement de l'URSS.

Discours de Lénine au 3e congrès du Komsomol Domaine public Domaine public

Plus de 160 millions de personnes sont devenues membres du Komsomol pendant cette période ! On pouvait rejoindre l’organisation à l’âge de 14 ans (et uniquement sur recommandation), et à 28 ans, les citoyens de l'URSS devaient quitter ses rangs en raison de la limite d’âge. La cotisation mensuelle s’élevait à 1% du salaire.

Norilsk 1963 - 1969 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Être membre du Komsomol était considéré comme un honneur. Après la Grande Guerre patriotique, les autorités soviétiques ont lancé de « grands chantiers du Komsomol » dans tout le pays : les jeunes ont participé à la construction de la grande ligne Baïkal-Amour, du barrage de Saïano-Chouchensk, d’usines automobiles et de nombreuses autres entreprises. L'un des principaux slogans du Komsomol était : « Le parti a demandé, nous avons répondu ».

A. Sverdlov/Sputnik A. Sverdlov/Sputnik

On trouvait dans les rangs du Komsomol aussi bien des personnes passionnées par les idées de construction du communisme que des jeunes désireux de faire carrière dans l'État soviétique, car après cela, il était plus facile d'adhérer au Parti communiste. On pouvait être expulsé du Komsomol pour comportement immoral, notamment pour alcoolisme ou délinquance.

Manifestation solennelle sur la Place Rouge dédiée au 50e anniversaire du Komsomol 1968 Ivan Denisenko/Sputnik Ivan Denisenko/Sputnik

Dans cette autre publication, découvrez cinq choses à savoir sur la cravate des pionniers, ces «scouts d’URSS».

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.