Ces Italiens qui ont brillamment servi la Russie

Ivan le Grand avec Aristotile Fioravanti I. Panov (CC BY-SA 4.0) I. Panov (CC BY-SA 4.0)

Originaire de Bologne, Aristote Fioravanti a conçu la cathédrale de l’Assomption sur le territoire du Kremlin de Moscou, qui deviendrait plus tard l’une des églises orthodoxes les plus importantes du pays. En outre, le prince Ivan III a invité l’Italien à travailler sur la cour des Canons, ainsi que sur les murs et les tours du Kremlin.

Bartolomeo Rastrelli Pietro Antonio Rotari Pietro Antonio Rotari

Le célèbre architecte Bartolomeo Rastrelli a travaillé sous plusieurs empereurs et impératrices russes. Parmi ses œuvres les plus célèbres on peut citer le Grand Palais de Peterhof, le Palais Catherine de Tsarskoïé Selo et le Palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg.

Giuseppe Sarti Legion Media Legion Media

Le compositeur, chef d’orchestre et professeur italien Giuseppe Sarti a travaillé à la cour de Catherine II. Il a écrit huit opéras, un ballet et une trentaine d’œuvres vocales et chorales, et également mis en scène un spectacle basé sur une œuvre composée par l’impératrice elle-même, intitulée Les Débuts du règne d’Oleg.

Carlo Rossi Domaine public Domaine public

L’éminent architecte italien Carlo Rossi a façonné l’image de Saint-Pétersbourg que les touristes et les habitants peuvent admirer aujourd’hui. L’Italien a réalisé des projets grandioses tels que le palais Mikhaïlovski, le bâtiment de l’État-major général avec l’arc de triomphe sur la place du Palais, ainsi que les bâtiments du Sénat et du Synode sur la place du Sénat.

