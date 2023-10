Les pelmeni, сe plat de la cuisine russe dont il est impossible de se lasser

Les Russes adorent les ravioles et sont prêts à les manger toute l’année. Le fait est qu’il s’agit d’un plat incroyablement délicieux et savoureux, qui, de plus, peut être préparé en grande quantité, puis conservé au congélateur. Le jour où vous souhaitez l’essayer, jetez simplement le produit semi-fini dans l’eau bouillante!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans sa Grande encyclopédie de l’art culinaire, le principal historien culinaire russe, William Pokhlebkine, a écrit que les Russes ont essayé les pelmeni (une sorte de petites ravioles fourrées à la viande) pour la première fois vers la fin du XIVe et le début du XVe siècle. À cette époque, ils développaient activement les terres de l’Oural, tout en se familiarisant avec les coutumes, la culture et la cuisine des peuples autochtones locaux, tels que les Komis, les Oudmourtes, etc. Ce plat était très populaire parmi eux et avait une signification rituelle.

Aujourd’hui, il est impossible d’imaginer un véritable festin russe sans pelmeni. Peu importe les délices exquis présentés sur la table de fête, absolument personne ne peut résister à ce plat ! Les pelmeni surgelés peuvent être achetés dans n’importe quel magasin russe, mais en Russie, il existe encore une tradition consistant à les préparer en grande quantité avec toute la famille. C’est non seulement pratique, mais aussi très convivial !

Ingrédients pour la pâte :

farine de blé de qualité supérieure – 600g

eau – 250ml

huile de tournesol raffinée – 2 cuillères à soupe

œuf – 1

sel – une pincée

sucre – une pincée

Ingrédients pour la garniture :

bœuf – 230g

porc – 230g

oignons (taille moyenne) – 1

sel – ¾ de cuillère à café

poivre noir moulu à votre convenance

Préparation :

freepik.com freepik.com

Tamisez la farine sur la surface de travail pour obtenir un petit tas. Formez un trou à l’intérieur, placez-y l’œuf, l’huile de tournesol, ajoutez le sel et le sucre. Pétrissez progressivement la pâte, en ajoutant un peu d’eau, jusqu’à ce qu’elle cesse de coller aux mains et à la table. Formez une boule à partir de la pâte et laissez-la sous un film plastique dans un endroit à température ambiante pendant 30 minutes. Coupez le bœuf, le porc et les oignons. Passez le tout à travers un hachoir à viande. Salez la viande hachée, ajoutez du poivre noir moulu, mélangez le tout jusqu’à consistance lisse. À partir de la boule de pâte, vous devez former une saucisse que vous couperez en deux parties. Laissez l’une sous le film (utilisez-la pour le deuxième lot de boulettes), étirez d’abord à la main, puis étalez sur une surface saupoudrée de farine avec un rouleau à pâtisserie pour obtenir une fine couche. À l’aide d’un verre, découpez des petits cercles identiques. Placez la garniture au milieu de chacun, pincez le long des bords et reliez les deux bords. Les pelmeni doivent être disposés en une seule couche sur une planche à découper ou un plateau, puis saupoudrés de farine. Vous pouvez également les saupoudrer de farine sur le dessus et les mettre au congélateur pendant 40 à 60 minutes. Après cela, les pelmeni peuvent être cuits ou placés dans un sac pour une congélation supplémentaire : il n’y a plus de risque qu’ils collent les uns aux autres. Faites bouillir de l’eau légèrement salée dans une grande casserole. Vous pouvez ajouter des feuilles de laurier et un peu de poivre. Lorsque l’eau arrive à ébullition, placez-y les pelmeni et mélangez pour qu’ils ne collent pas au fond. Une fois que les pelmeni remontent à la surface, faites cuire encore 5-7 minutes. Les pelmeni peuvent être consommés avec ou sans bouillon. Ils sont servis avec du beurre, de la crème aigre et des herbes fraîches. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette des koundioumy, ravioles russes traditionnelles aux champignons et au sarrasin.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.