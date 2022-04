Comment Kalinka est devenue la chanson russe la plus populaire

Russia Beyond (Photos : Said Tsarnaev/Sputnik; Legion Media)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Kalinka, kalinka, kalinka moïa ! ». Ce simple refrain folklorique est l'un des plus reconnaissables en Russie. Cependant, en réalité, son auteur l'a simplement écrit dans un style folklorique.

Une chanson pour un spectacle provincial

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, une mode pour tout ce qui est russe est apparue dans différents milieux. Les nobles dames portaient des diadèmes en diamant en forme de kokochnik, les architectes concevaient des maisons et des restaurants dans le style « paysan », et les musiciens organisaient des orchestres folkloriques professionnels. L'intérêt pour la musique et les arts populaires était également élevé : de nombreuses personnes collectaient et réinventaient les chansons traditionnelles.

Ivan Larionov Legion Media Legion Media

L'un d'eux était le compositeur Ivan Larionov, originaire de la ville marchande de Saratov, sur la Volga. Il était un passionné de folklore et collectionnait les chansons russes en voyageant dans le pays. Or, en 1860, un théâtre amateur local lui a demandé d'écrire une chanson pour un spectacle. À l'époque, Larionov était l'auteur de plusieurs chansons romantiques populaires et Kalinka a donc absorbé une grande partie de ce que le compositeur entendait dans la musique traditionnelle.

Représentation du chœur folklorique russe de chant et de danse Piatniski Legion Media Legion Media

Pour la première fois, elle a été interprétée devant le public par l'auteur lui-même. L'ami de Larionov, le chanteur et fondateur du chœur folklorique Dmitri Agreniev-Slavianski, qui venait à Saratov pour se produire, a entendu sa chanson et a demandé d'ajouter Kalinka à son répertoire et à ses tournées à l'étranger. Larionov a accepté et la chanson provinciale est devenue célèbre en Europe et même aux États-Unis.

Le public étranger a alors tellement aimé la chanson qu'il a même appris le refrain, très facile à mémoriser.

Le mot le plus russe

Artistes du Chœur académique d'État russe du Nord (région d'Arkhangelsk) Saïd Tsarnaïev/Sputnik Saïd Tsarnaïev/Sputnik

La deuxième vague de popularité de Kalinka est apparue après la Seconde Guerre mondiale, avec le nouvel intérêt pour la culture populaire russe. Cette chanson autrefois provinciale est apparue dans le répertoire de l'ensemble de chant et de danse Alexandre Alexandrov, qui interprétait également de la musique folklorique russe.

À la même époque, une danse de groupe est apparue avec cette mélodie, qui est encore souvent exécutée lors de concerts.



C'est ainsi que Kalinka-Malinka est revenue sur le devant de la scène et est désormais associée à la culture populaire russe. Cependant, peu de gens savent que la chanson a un auteur.

Et vous avez probablement aussi entendu la reprise de 2018 par Morandi.

Aujourd'hui, Kalinka a largement dépassé les limites de la musique. C'est ainsi que de nombreuses personnes à l'étranger baptisent souvent de nombreuses choses liées à la Russie, par exemple des magasins, des sociétés commerciales et des marques.

De quoi parle la chanson ?

Le nom de la chanson désignent deux sortes de baies – celles de viorne et la framboise, qui poussent en Russie centrale. Cependant, la chanson ne parle pas du tout de plantes. Si vous la traduisez, vous obtiendrez simplement du charabia :

Kalinka, kalinka, kalinka moïa! – Viorne, viorne, ma viorne!

V sadou iagoda malinka, malinka moïa! – Dans le jardin il y a une framboise, ma framboise !

Akh, pod sosnoïou, pod zelenoïou, - Oh, sous le pin, sous le pin vert,

Spat' polojitié vy menia! – Déposez-moi pour que je dorme,

Aï-liouli, liouli, aï-liouli, liouli, – [un chant dérivé du mot « lioulka », « berceau »]

Spat' polojitié vy menia. – Déposez-moi pour que je dorme.

En outre, le chanteur mentionne une belle femme, qui devrait certainement tomber amoureuse de lui, car il le demande, et un pin qui fait trop de bruit pendant qu'il dort.

En fait, la chanson décrit simplement l'humeur du protagoniste, qui apprécie son jardin, la nature russe et veut être un peu paresseux, comme beaucoup de gens lors des belles journées chaudes !

Dans cet autre article, nous vous présentions dix girls bands russes de légende.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.