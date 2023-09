Recette de délicieux mini poivrons farcis adorés en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les poivrons farcis sont un plat international et, bien sûr, ils ont aussi leurs fans en Russie. Même si les poivrons eux-mêmes ne poussent pas dans toutes les régions du pays, il est difficile d’imaginer la cuisine russe sans eux. La garniture la plus populaire depuis l’époque soviétique est le riz et la viande hachée. Chaque automne, pendant la saison du poivron, les Russes préparent de grandes casseroles de cette délicatesse. Généralement, la recette utilise de gros légumes, mais nous vous suggérons d’utiliser des mini poivrons pour une version plus raffinée de ce plat. Remplissons la maison ensemble des merveilleux arômes épicés de l’automne !

Ingrédients :

viande hachée – 200g

mini poivrons – 18-20 unités

riz – 80g

carottes – 250g

oignons – 2 unités

sauce tomate – 4 cuillères à soupe

tomates – 6 unités

crème – 80ml

ail

poivre noir

ail en poudre

feuilles de laurier

persil

huile à frire

Préparation :

Faites cuire le riz et laissez-le refroidir. Hachez les oignons et faites-les revenir. Ajoutez les carottes râpées et laissez mijoter pendant environ 5 minutes. Mettez de côté un peu d’oignon et de carotte. Râpez les tomates pour obtenir leur jus. Ajoutez 3 cuillères à soupe de sauce tomate aux oignons et aux carottes, et laissez-les mijoter environ 15 minutes. Mélangez la viande hachée crue, le riz mi-cuit, ainsi que la base d’oignons et de carottes que nous avons mise de côté auparavant. Ajoutez le sel et le poivre noir. Égrainez les poivrons. Remplissez les poivrons avec la farce de viande et de riz. Mettez de côté quelques cuillères à soupe de sauce tomate-carotte dans une casserole séparée. Prenez une casserole profonde, placez la sauce tomate au fond, mettez les poivrons verticalement en recouvrant chacun de son « chapeau ». Ajoutez de l’eau bouillante de façon à ce qu’elle recouvre presque les poivrons, laissez-les bouillir environ une heure à feu doux. Ajoutez de la crème à cette petite quantité de sauce tomate que nous avons mise de côté. Utilisez un mixeur à main pour obtenir une texture homogène pour la sauce à la crème. Retirez du feu ; ajoutez du persil et de l’ail écrasé. Laissez les poivrons dans la casserole avec le couvercle encore 30 minutes. Vous pouvez les servir avec un bouillon riche ou avec la sauce à la crème. Priatnovo appetita !

