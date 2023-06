Mille ans d’histoire de Russie résumés en un monument

Russia Beyond

Vieux de plus d’un siècle et demi, le Millénaire de la Russie est sans exagération le monument le plus célèbre de la ville de Novgorod la Grande.

Domaine public Domaine public

Il a été inauguré en 1862, à l’occasion du millénaire de la légendaire invitation des Varègues, qui a jeté les bases de la formation de l’État russe, et comporte 128 personnages !

@holy_danceholic @holy_danceholic

@holy_danceholic @holy_danceholic

Le monument est ainsi surplombé par un ange saisissant une croix et une femme en costume russe. Autour de l’orbe crucigère, l’on peut voir 17 autres figures, celles des principaux dirigeants russes – de Riourik à Pierre le Grand – sous lesquels le pays a connu les changements les plus importants.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Encore plus bas, sont représentés 109 héros de Russie – civilisateurs, hommes d’États militaires, savants, écrivains et peintres.

