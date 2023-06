Cinq dirigeants russes qui ont changé le cours de l’histoire nationale

Russia Beyond (Christie's/Domaine public; Galerie Tretiakov/Domaine public; Domaine public; Hulton Archive/Getty Images; Valdi/ullstein bild via Getty Images; Getty Images)

Pierre le Grand (1689-1725)

Portrait de Pierre Ier, Maria Giovanna Clementi, XVIIIe siècle Christie's/Domaine public Christie's/Domaine public

Pierre le Grand est monté sur le trône en 1689 et a immédiatement commencé à transformer tous les aspects de la vie en Russie.

Il a introduit certaines des réformes les plus profondes et les plus ambitieuses, qui ont radicalement changé la vie en Russie. Il a surtout fait du pays une puissance européenne influente.

Pierre le Grand a introduit un système législatif contemporain, modernisé l’armée russe et fondé la flotte russe. Il a mené une guerre victorieuse contre la Suède et a proclamé la Russie empire. Entretemps, il a fondé Saint-Pétersbourg, une ville qui a ensuite endossé le rôle de capitale et ouvert la voie à la Russie vers l’Europe proprement dite.

Catherine la Grande (1762-1796)

Portrait de Catherine II la Législatrice dans le Temple consacré à la déesse de la Justice, 1793, par Dmitri Levitski Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Cette ancienne princesse allemande est sans doute la plus célèbre des femmes qui ont régné sur la Russie.

Tout comme Pierre le Grand, Catherine a mené quelques guerres fructueuses à l’étranger. Elle a incorporé la Crimée, ainsi que d’autres terres importantes, à l’Empire russe.

À l’intérieur du pays, elle a encouragé l’éducation et la culture. Elle a rassemblé la collection d’œuvres d’art qui a donné naissance à l’Ermitage, invité un certain nombre d’architectes européens importants à travailler en Russie et lancé un système d’écoles, dont l’Institut Smolny, le premier établissement russe d’enseignement supérieur pour les femmes.

Nicolas Ier (1825-1855)

Portrait de Nicolas Ier en uniforme autrichien, années 1840-50, artiste inconnu Domaine public Domaine public

Nicolas Ier a créé le système ferroviaire russe. C’est sous son règne qu’a été construit le premier chemin de fer russe pour passagers, qui reliait Saint-Pétersbourg à Moscou.

Il est important de noter que Nicolas Ier a également défini la largeur de la voie ferrée russe et l’a rendue un peu plus large que la norme européenne prescrite afin d’empêcher un ennemi européen potentiel d’utiliser les chemins de fer russes pour transporter rapidement ses troupes sur le territoire russe.

Cette décision a toutefois eu des conséquences durables. Aujourd’hui encore, les trains doivent changer d’écartement à la frontière russe pour arriver à destination.

La construction de chemins de fer à travers la Russie a permis de relier les différentes parties de ce vaste pays et de renforcer sa puissance industrielle et économique.

L’empereur a également jeté les bases de l’abolition du servage en Russie, qui n’a été achevée qu’après sa mort.

Vladimir Lénine (1918-1924)

Vladimir Lénine Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Avant que la révolution russe ne le porte au pouvoir, Vladimir Lénine est passé du statut de dissident en exil à celui de chef du Parti bolchévique.

Il s’est servi du Parti bolchévique pour déclencher la révolution d’Octobre 1917, qui a mis fin à l’ère impériale pour laisser place au régime soviétique, avec Lénine à sa tête.

Après la création officielle de l’URSS en 1922, Lénine est devenu le chef de son gouvernement. La révolution et les années qui ont suivi ont été marquées par ce que l’on appelle la « Terreur rouge » : répressions contre les dissidents, liquidations physiques des « ennemis de classe » comme la bourgeoisie, les riches marchands et les nobles, exécutions et camps de concentration.

En même temps, les idées de la révolution russe ont complètement modifié l’histoire de la Russie, transformant le pays d’un empire en difficulté en une superpuissance moderne qui en viendrait plus tard à rivaliser avec les États-Unis pour la domination du monde.

Mikhaïl Gorbatchev (1985-1991)

Mikhaïl Gorbatchev Valdi/ullstein bild via Getty Images Valdi/ullstein bild via Getty Images

Sans doute l’une des figures les plus controversées de cette liste, Mikhaïl Gorbatchev est souvent crédité (ou accusé) de la disparition de l’URSS.

Dès son arrivée au pouvoir en mars 1985, Gorbatchev a lancé d’importantes réformes politiques, connues sous le nom de glasnost (transparence) et de perestroïka (reconstruction). Il a mis fin au système de parti unique en URSS, introduit des élections et mis fin à la persécution des dissidents politiques. Pour la première fois depuis de nombreuses décennies, le Parti communiste est devenu un objet de critique publique. Un élément de responsabilité a par ailleurs été introduit dans le système politique d’un pays qui n’en avait guère connu pendant la majeure partie de son histoire.

Cependant, ce faisant, Gorbatchev a involontairement lancé des processus qui ont déclenché l’effondrement de l’URSS, ouvrant un nouveau chapitre de l’histoire russe.

