C’est aussi la Russie… pas Mars!

Devant ces paysages désertiques dominés par les teintes rouges et orangées, l’on pourrait aisément se croire sur une autre planète. Pourtant, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une portion de la carrière d’argile réfractaire de Troïtsko-Baïnovskoïé, dans la région de Sverdlovsk. Surnommé « Mars de l’Oural », ce lieu d’une incroyable beauté est toujours en exploitation, des opérations de forage et de dynamitage y étant réalisées. Cette propriété privée pouvant s’avérer dangereuse attire cependant de nombreux voyageurs défiant les interdictions pour admirer ce singulier spectacle, surtout par temps de pluie, lorsque l’argile se pare de teintes on ne peut plus vives.

Dmitri Tchassovitine/Global Look Press Dmitri Tchassovitine/Global Look Press

