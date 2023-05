C’est aussi la Russie… pas Bruges!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Iochkar-Ola. Il est probable que vous n’ayez jamais entendu ce nom, qui est pourtant celui de la capitale de la République du Mari-El, en Russie, à 640 kilomètres à l’est de Moscou. Lors de la reconstruction de son centre-ville au début des années 2010, un choix audacieux a été fait, celui de s’inspirer de différentes cités européennes, et ce, afin d’attirer les touristes dans cette région méconnue. C’est ainsi qu’est notamment apparu le quai de Bruges, ressemblant incroyablement à l’architecture de la célèbre ville belge. Si l’ensemble n’est effectivement pas des plus authentiques, voyageurs et habitants locaux se donnent à cœur joie pour contempler cette curiosité à pied ou dans le cadre d’une balade sur les eaux de la rivière Malaïa Kokchaga.

Pixabay Pixabay

Alexxx1979/VisualHunt Alexxx1979/VisualHunt

Wallpaper Flare Wallpaper Flare

Legion Media Legion Media

Pixabay Pixabay

Alexxx1979/VisualHunt Alexxx1979/VisualHunt

Wallpaper Flare Wallpaper Flare

Legion Media Legion Media

Jess Aerons/VisualHunt Jess Aerons/VisualHunt

Dans cet autre article, apprenez-en justement plus sur le peuple des Maris,encore adepte des rites sacrificiels païens.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.