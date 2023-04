C’est aussi la Russie… pas une autre planète ou des peintures abstraites!

Sergueï Fomine/Global Look Press

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La République de Carélie, que vous apercevez ici depuis les cieux, à la frontière de la Finlande, est connue pour être une terre de lacs et de forêts à perte de vue. Les chiffres ont de quoi impressionner: sur une superficie grande comme deux fois l’Autriche, l’on trouve près de 27 000 cours d’eau, 60 000 lacs et des étendues boisées recouvrant 85% du territoire. Il en va de soi, la Carélie est désormais une destination touristique prisée par les amateurs de nature, sans oublier les trésors culturels dont elle regorge, le plus connu desquels est évidemment la célèbre île de Kiji, véritable musée en plein air de l’architecture traditionnelle en bois.

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.