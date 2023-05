C’est aussi la Russie… pas la Côte d’Azur!

Sergueï Fomine/Global Look Press

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La péninsule de Crimée, bordée par les mers Noire et d’Azov, apparaissait déjà du temps de l’Empire russe comme un lieu de villégiature prisé tant des écrivains que de la famille Romanov elle-même. Ainsi, en plus de somptueux paysages côtiers, bordés par des eaux turquoise, l’on peut y admirer de nombreux palais et villas aristocrates. Cependant, il serait erroné de penser que la région se limite à son littoral. Les terres intérieures, se déclinant en une diversité de paysages, allant des steppes aux montagnes, sont prometteuses d’aventures inoubliables au gré de sites troglodytiques, de sentiers de randonnées ou encore de vignobles. Le tout, évidemment, bénéficiant d’un climat comparable à celui du pourtour méditerranéen.

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Valeri Loukianov/Global Look Press Valeri Loukianov/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Dans cet autre article, découvrez justement dix lieux à ne surtout pas rater en Crimée.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.