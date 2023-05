Recette de confiture de fraises des babouchkas russes

Russia Beyond

La confiture est généralement associée aux mains chaleureuses et habiles de la grand-mère russe, mais en fait, il n'est pas difficile de s'offrir un pot fraîchement préparé.

Ingrédients :

fraises - 1 kg

sucre - 1 kg

Préparation :

1. Lavez les fraises. Coupez les feuilles. Si vos fraises sont grosses, coupez-les en deux ou en trois morceaux.

2. Ajoutez le sucre et laissez une nuit au réfrigérateur. Lorsque vous le vérifiez le matin, il devrait y avoir suffisamment de jus pour préparer la confiture. Si vous pensez qu'il n'y a pas assez de liquide, ajoutez-y un peu d'eau.

3. Portez le mélange à ébullition et laissez mijoter pendant 10 minutes. Assurez-vous de débarrasser l'écume. Éteignez le feu et laissez la confiture reposer quelques heures. Répétez cette étape deux fois de plus.

4. Votre confiture faite maison est prête à être mise en bocal. Vous pouvez utiliser des bocaux en verre. Assurez-vous qu'ils sont propres et lavés à l'eau bouillante.

