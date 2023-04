Ces deux villes russes sur le fleuve Ob qui ne peuvent pas vivre l’une sans l’autre

Russia Beyond

Les habitants de Salekhard ne cessent de se rendre à Labytnanga pour travailler ou rendre visite à leurs amis et vice versa. Salekhard abrite un aéroport et Labytnanga une gare ferroviaire. Ces deux villes de la péninsule de Yamal, dans le Grand Nord sibérien, sont séparées par le fleuve Ob et, bien qu’il puisse paraître que l’une soit à la portée de main de l’autre, pour les locaux, la traversée du cours d’eau est une vraie aventure – aucun pont ne l’enjambe en ces lieux!