Obdorski ostrog, cet ancien fort du Grand Nord russe reconstitué

Russia Beyond

Si, même de nos jours, les voyages au-delà du cercle polaire sont une entreprise difficile et dangereuse, dans le passé, seules les personnes exceptionnelles étaient à la hauteur d’un tel périple.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Néanmoins, il y a plusieurs siècles, des voies marchandes animées passaient déjà par les étendues du Grand Nord. Depuis Arkhangelsk, les Pomors, mais aussi les Anglais et les Hollandais envoyaient vers l’Europe des fourrures et autres denrées sibériennes en provenance de Mangazeïa (ancienne ville sibérienne semi-légendaire).

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Leur voie passait par Salekhard, l’une des premières agglomérations russes dans le nord de la Sibérie. Fondée à la fin du XVIe siècle, elle portait alors le nom d’Obdorsk, soit forteresse sur le fleuve Ob.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Au centre, se trouvait le fort Obdorski ostrog, fondé par les cosaques. Ici, l’on prélevait les impôts aux nomades et marchands passant par ces lieux et assurait la sécurité de la voie commerciale.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Les foires d’Obdorsk voyaient affluer les marchands du Nord russe et de Sibérie dans leur ensemble. Au fur et à mesure, le nombre d’habitants a crû et, au début du XIXe siècle, les vétustes fortifications en bois ont été démolies.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Si, auparavant, ce type de petites fortifications pouvait être observé dans toutes les villes sibériennes, il n’en reste pratiquement plus aujourd’hui. Celles de Salekhard ont toutefois été reconstituées.

Dans cette autre publication nous évoquons le concept de «Nord russe»?

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.