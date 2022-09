En Russie, le vin de production nationale a le vent en poupe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Depuis l’entrée en vigueur, en juin 2020, de la loi «Sur la viticulture et la viniculture en Fédération de Russie», posant un cadre à cette industrie en matière de normes, appellations ou encore soutien étatique, la production nationale a connu un fort regain d’intérêt, tant de la part des professionnels que des consommateurs, présente le journal Izvestia dans un article consacré à ce phénomène.

Tout d’abord, est observée une expansion territoriale des vignobles dans le pays, de 4-7% par an, note Dmitri Kisselev, président de l’Association des viticulteurs et vignerons de Russie, cité par le quotidien. Il précise par ailleurs que ce rythme encore modeste devrait connaître une accélération en raison des efforts réalisés pour l’aménagement de nouvelles parcelles et la construction de pépinières.

Selon lui, ce succès est en réalité dû à deux principaux facteurs. « Premièrement, au cours des quatre-cinq derrières années, nos vignerons ont atteint, dans tous les segments du marché, du bas coût au premium, un niveau de qualité comparable aux grands producteurs des pays "traditionnellement viticoles", ce qui est constaté non seulement par de nombreux experts dans le cadre de concours internationaux, mais aussi par les consommateurs », assure-t-il.

La deuxième raison n’est autre que la mode actuelle dont bénéficient les vins locaux, qui fleurissent désormais sur les menus de la plupart des restaurants des grandes agglomérations. Tel est le cas, par exemple, de la populaire chaîne Iakitoria, comptant plusieurs dizaines d’établissements principalement axés sur la gastronomie japonaise. Selon Alexandre Mouratov, directeur en charge du développement et propriétaire de la marque, la société ambitionne de porter la part des vins russes dans sa gamme à 30-40% d’ici la fin de l’année, environ 30% des clients privilégiant déjà la production nationale lors de leur commande.

Il convient aussi de mentionner que le vin russe tire profit de la conjoncture générale de ces dernières années : les importations vers la Russie ayant connu un déclin, les professionnels locaux ont joui de l’opportunité de gagner du terrain, tandis que les voyages internationaux ayant été restreints, les Russes n’ont eu d’autre choix que de consommer de l’alcool dans leur pays plutôt que lors de séjours à l’étranger.

Cet ensemble d’indicateurs favorables engendre en outre une hausse conséquente des volumes mis en bouteille. Ainsi, d’après les chiffres du Centre d’étude des marchés fédéral et régionaux de l’alcool, entre janvier et août 2022, quelque 75 millions de litres de vins, pétillants ou non, ont été produits en Russie, soit 31% de plus que sur la même période de l’an passé.

