La Russie a doublé ses exportations vers le Maroc au 1er semestre 2022

En 2022, la Russie continue de doper ses exportations vers le Maroc et les résultats du premier semestre de l’année en cours en disent long : leur volume a été multiplié par deux par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui représente plus de 950 millions de dollars, rapportent les médias locaux, se référant à une dépêche de l’agence TASS.

« Grâce à cela, le volume du commerce bilatéral a presque doublé et a pratiquement atteint 1,2 milliards de dollars. Selon nos prévisions, cette tendance positive se maintiendra à l’issue de l’année », cite l’agence le représentant commercial du pays dans le royaume, Artiom Tsinamdzgvrichvili.

En ce qui concerne les livraisons de produits chimiques et pétroliers, que l’interlocuteur de l’agence définit comme la pierre angulaire de la structure des exportations, elles ont été respectivement multipliées par trois et par quatre. Il évoque une hausse encore plus importante pour le bois et des produits en pâte et papier - les livraisons ont quintuplé.

M. Tsinamdzgvrichvili constate en outre non seulement une augmentation importante de la demande sur certaines marchandises que le Maroc n’achetait auparavant qu’en petites quantités - tel est le cas du papier et du carton non couchés -, mais aussi l’arrivée de nouveaux produits « Made in Russia » sur le marché du royaume. C’est notamment le cas du son de blé, du bitume, du titane ou du papier journal.