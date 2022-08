Deux françaises sur le podium des compagnies étrangères en Russie pour l’année 2021 (Forbes)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Si Volkswagen domine le nouveau classement, établi par Forbes et basé sur le bilan de l’année dernière, des entreprises étrangères aux plus importants chiffres d’affaires sur le marché russe, le constructeur automobile allemand est aussitôt suivi de deux géants français – Leroy Merlin et Renault (qui a toutefois depuis quitté le pays et cédé ses actifs), tous deux au coude à coude, apprend-on sur le site de la version russophone du magazine américain.

Ces trois premiers acteurs économiques affichent en effet, respectivement, un résultat de 517 milliards de roubles (8,750 milliards d’euros, en hausse de 19,6% par rapport à 2020), de 456,6 milliards de roubles (7,728 milliards d’euros, +31,5%) et de 456,3 milliards de roubles (7,723 milliards d’euros, +21,9%).

Le top 5, demeurant inchangé depuis l’année précédente, est clôturé par Philip Morris (392,9 milliards de roubles – 6,650 milliards d’euros, +9,3%) et Apple (345,5 milliards de roubles – 5,848 milliards d’euros, +25,5%).

Parmi les sociétés françaises, l’on trouve ensuite Auchan, à la dixième place (sixième en 2020), arborant un chiffre d’affaires de 278,8 milliards de roubles (4,719 milliards d’euros, +1,9%) et Danone (29e rang, contre 21e en 2020, 109,9 milliards de roubles – 1,860 milliard d’euros, -0,7%). Les suisses Nestlé et Novartis occupent quant à elles les 18e (16e en 2020) et 49e (46e en 2020) places, avec des résultats de 189,6 milliards de roubles (3,209 milliards d’euros, +14,4%) et 68,8 milliards de roubles (1,164 milliard d’euros, +31,8%).

Enfin, les colosses français Sanofi et Schneider Electric, qui figuraient dans l’édition précédente aux 48e et 50e places, s’avèrent cette fois absents du palmarès.

Dans cet autre article, nous vous annoncions une forte hausse des exportations de fruits et légumes du Maroc vers la Russie.

