Le Maroc élargit la liste de produits d’élevage importables de Russie 

L’organe de surveillance vétérinaire russe Rosselkhoznadzor a annoncé sur son site avoir concerté avec l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires du royaume des certificats relatifs à l’exportation de plusieurs produits vers le Maroc.

À en juger par le site, le dernier en date remonte au 17 août et porte sur des aliments simples naturels d’origine végétale non traités et destinés à l’alimentation animale.

Plus tôt cette année, trois autres certificats vétérinaires ont été approuvés et concernent l’importation de boyaux de bovins, d’ovins et de caprins, ainsi que ceux d’espèces porcines, mais aussi de graisses et huiles comestibles.

Un pôle prometteur

Cette semaine, Agroexport, ce centre fédéral en charge du développement des exportations des produits agricoles, avait suggéré qu’à l’avenir l’Afrique puisse devenir un important importateur de produits alimentaires russes.

Il a exposé que, l’année dernière, ce continent avait absorbé 12% du volume des exportations agricoles russes. Et de constater que si l’exportation de produits carnés affichait une bonne dynamique – le volume a été multiplié par 13 entre 2017 et 2021 pour atteindre 25 000 tonnes –, le potentiel de la vente de produits laitiers n’a toujours pas été réalisé.

