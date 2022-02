Yandex, le «Google russe», affiche une hausse de 54% de ses recettes à l’issue de 2021

Anton Belitski/Global Look Press

Yandex, géant russe du numérique à la tête d’un écosystème tentaculaire comprenant le principal moteur de recherche du pays, un marché en ligne, ou encore des services de taxis et de livraison de nourriture, a vu ses recettes totales en 2021 atteindre les 356,2 milliards de roubles (4,145 milliards d’euros), soit 54% de plus que l’année précédente, a dévoilé la société dans son bilan financier annuel.

Dans le détail, la compagnie a notamment enregistré un essor de 27% de ses recettes publicitaires, s’élevant ainsi à 166,62 milliards de roubles (1,93 milliard d’euros). Elle est également parvenue à consolider sa position de premier moteur de recherche de Russie, avec une part de 59,8%, contre 59,2% en 2020. Au cours du dernier semestre 2021, cet indicateur s’est même hissé à 60,2%. En outre, concernant son service de taxis, les recettes ont crû de 94%, pour atteindre 131,57 milliards de roubles (1,53 milliard d’euros). Le nombre de courses a par ailleurs fait un bon de 50%.

La compagnie ne compte toutefois pas s’arrêter en si bon chemin et projette de porter ses recettes à 490-500 milliards de roubles (5,7–5,8 milliards d’euros) en 2022. Des prévisions néanmoins appelées à être revues en fonction de l’évolution de la situation et de l’impact économique possible de la pandémie, nuance le rapport.

