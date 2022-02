Forte hausse des exportations russes de produits non-matières premières en 2021

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

37%, tel est le taux de croissance des exportations russes de marchandises hors matières premières et produits énergétiques au cours de 2021 par rapport à l’année précédente, dévoile le Centre russe des exportations.

« Les exportations hors matières premières et ressources énergétiques ont battu des records tous les mois cette année, et ont atteint en décembre un niveau record de 22,8 milliards de dollars. À l’issue de 2021, elles ont atteint un total de 193 milliards de dollars, soit une augmentation de 37% par rapport à 2020. Le taux de croissance des exportations russes de ressources non premières et énergétiques reste également supérieur au taux de croissance du commerce mondial », a à ce propos déclaré Veronika Nikichina, directrice de cette institution étatique.

Selon elle, une hausse globale des exportations russes a en réalité été constatée l’an dernier : « Les exportations totales se sont élevées à environ 492 milliards de dollars, répétant presque le niveau record de 2014. Dans la structure des exportations, les produits non-matières premières surpassent de manière stable les matières premières, leur part représentant environ 64% cette année », a-t-elle précisé.

Dans le détail, les principales catégories de marchandises concernées sont la production métallurgique (25,6% du total des exportations hors matières premières et ressources énergétiques), les produits chimiques (19,6%), les produits de l’industrie mécanique (19,1%) et les denrées alimentaires (17,7%). Un essor est également noté concernant la production pharmaceutique, les polymères et panneaux en bois.

L’organisation souligne par ailleurs que les principaux importateurs de marchandises russes hors matières premières et ressources énergétiques sont la Chine, le Kazakhstan, la Biélorussie, la Turquie et les États-Unis.

Pour rappel enfin, conformément à son projet fédéral « Coopération internationale et exportations », la Russie ambitionne d’accroître ses livraisons à l’étranger de marchandises hors matières premières et ressources énergétiques de 70% à l’horizon 2030.

