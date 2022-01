Renault dresse le bilan de son année 2021 sur le marché russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Malgré une pénurie de composants électroniques continuant à perturber le secteur automobile, Renault affiche en Russie de réjouissants résultats à l'issue de l'année 2021, avec un total de 131 552 véhicules écoulés, soit une hausse de 2,5% par rapport à l’exercice précédent, apprend-on d’un communiqué de la société.

« En 2021, nous avons atteint de très bons résultats et montré une croissance des ventes malgré une situation difficile au niveau des livraisons de composants électroniques et une baisse des volumes du marché au second semestre, en vendant plus de 130 000 véhicules. Il est remarquable de constater qu'un véhicule sur quatre est le nouveau Renault Duster, bien que ses ventes n'aient commencé qu'à la fin du premier trimestre. Selon notre évaluation interne, nous conservons la 3e place sur le marché parmi les constructeurs automobiles étrangers. Ce succès est en grande partie dû à notre position de leader en matière de localisation de la production », s’est à ce propos félicité Jan Ptacek, directeur général de Renault pour la Russie et la CEI.

Il en ressort ainsi que les modèles les plus plébiscités par les conducteurs russes ont, l’an dernier, été le Duster (31% des ventes, stimulé par une nouvelle version apparue en mars), la Logan (23%), la Sandero (17%), le Kaptur (14,4%) et l’Arkana (13,9%).

En la matière, il est à noter que Renault s’impose comme l’une des marques les plus prisées pour l’achat de véhicules d’entreprise, qui ont représenté 23 767 unités, soit 18,1% du total vendu, notamment grâce à de fructueuses collaboration avec de principaux agrégateurs de taxis et opérateurs d’auto-partage.

La marque a en outre agrandi son réseau de concessionnaires avec, par exemple, une inauguration de centre à Novossibirsk en avril, à Abakan en juin et à Nijnevartovsk en octobre, trois villes de Sibérie. Désormais, l’entreprise compte à travers le pays quelque 153 points de vente et après-vente.

Par ailleurs, le constructeur s’est, en 2021, doté sur le marché russe de plusieurs nouveautés, à l’instar de Renault Connect, système permettant, par le biais d’un smartphone, un accès à plusieurs fonctionnalités, du démarrage du moteur et de l’ouverture des portières et du coffre, à la vérification du trafic routier et des prix du carburant. Actuellement, 10 000 automobilistes russes se sont d’ores et déjà laissés séduire, un nombre en hausse de 250-300 chaque semaine.

Enfin, l’an dernier, l’entreprise a agrandi et modernisé son centre logistique, permettant une croissance de 39% de son volume des ventes de pièces détachées. 2021 a aussi été synonyme de renforcement de ses positions sur Internet, avec un travail accru sur sa plateforme en ligne, à travers laquelle plus de 55 000 personnes ont pu acheter ou procéder à l’entretien de leur véhicule. Le portail web de Renault permet en effet à ses clients de souscrire à une assurance, d’acquérir une voiture ou un accessoire du catalogue, de réserver un essai de conduite à domicile, ou encore de solliciter un crédit automobile.

Dans cet autre article, nous vous dressions le bilan de l’industrie touristique russe en 2021.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.