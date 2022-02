Les échanges commerciaux France-Russie retrouvent leur niveau pré-sanctions (expert)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À l’issue de 2021, la France et la Russie ont affiché un volume d’échanges économiques supérieur à ce qu’il était avant l’introduction des sanctions en 2014, relaie RIA Novosti, s’appuyant sur les propos de Ksenia Bannikova, membre du Centre de recherche stratégique, organisation impliquée dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies à long terme de développement économique de la Fédération russe. Or, l’Hexagone est selon cette spécialiste le premier des dix principaux partenaires de la Russie en Union européenne à y parvenir.

« Il n’y a qu’avec la France que le volume du chiffre d'affaires du commerce extérieur en 2021 a atteint et dépassé le niveau de 2013, année précédant l'entrée en vigueur des sanctions contre la Russie et les mesures de rétorsion sous forme d'embargo alimentaire. Le chiffre d'affaires avec le reste des pays étudiés demeure inférieur aux niveaux de 2013 et 2014 », a en effet déclaré Bannikova.

À noter que le top 10 des partenaires de la Russie en Union européenne est constitué, dans l'ordre et conformément aux données du Service fédéral des douanes, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de l’Italie, de la Pologne, de la France, de la Finlande, de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne et de la Slovaquie.

Or, en 2021, Moscou a accru ses échanges avec sept d’entre eux par rapport à 2019 (année jugée plus pertinente pour une comparaison, 2020 ayant été grandement perturbée par la pandémie). Là aussi, c’est avec la France que la croissance s’avère la plus forte : +46,7% pour atteindre 22 milliards de dollars. Viennent ensuite la Pologne (+28,5%, 22,5 milliards de dollars), l’Italie (+24,2%, 31 milliards de dollars) et l’Allemagne (+7,2%, 57 milliards de dollars).

Enfin, la France se distingue comme étant la seule de ces dix nations à enregistrer, en 2021 toujours, une balance commerciale excédentaire avec la Russie. Avec tous les autres pays de ce classement, les exportations de cette dernière sont en effet supérieures à ses importations.

