Vodka: la Russie enregistre une hausse sensible de ses exportations en 2021

Au cours de l’année 2021, la Russie a exporté 24 milliards de litres de vodka, pour un total de 166,7 millions de dollars, rapporte TASS, se basant sur les données du Service fédéral des douanes.

Or, cela représente une hausse de 12,2% en termes financiers, et de 6,4% en volumes, par rapport à 2020.

À noter qu’en parallèle, la consommation de vodka sur le marché interne russe a connu une croissance de 2%, pour atteindre une moyenne de 5 litres par habitant, informait récemment le journal économique Kommersant.

Des chiffres à relativiser toutefois, la tendance générale étant à la baisse avec, entre 2010 et 2020, une chute de 32% de la consommation d’alcool pur chez les Russes âgés de plus de 15 ans, passant ainsi de 15,8 litres par an à 10,8, avait alors révélé le ministère russe de la Santé.

