La Russie dépasse la Suisse en matière d’exportations de chocolat

Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pour l’année 2021 (d’octobre 2020 à septembre dernier inclus), la Russie figure en dixième place du classement mondial des principaux exportateurs de chocolat et autres produits alimentaires à base de cacao, établi par la compagnie de statistiques ITC Trade Map, relate TASS.

« À l’issue de septembre 2021, la Russie s’est classée au dixième rang pour les recettes d'exportation en termes annuels, devant la Suisse. La Russie a exporté pour 838 millions de dollars de produits chocolatés. Selon les mêmes données, pour la même période, les exportations de chocolat suisse ont atteint 819 millions de dollars », cite l’agence un communiqué de l’Association russe des entreprises de confiserie Askond.

Or, l’an dernier, l’industrie chocolatière russe occupait la onzième position, avec un montant total d’exportations de 729,2 millions de dollars (pour 295 700 tonnes), contre 753 millions pour la Suisse (109 800 tonnes).

En réalité, selon l’Askond, en 2021, les exportations russes de confiseries, toutes catégories confondues, devraient afficher une croissance de 19,1% en volume, pour atteindre 824 500 tonnes, d’une valeur de 1,68 milliard de dollars ; des marchandises parmi lesquelles le chocolat occupe tout de même 51,5% des recettes. Il s’agirait là d’un record pour ce secteur.

À noter que, à cet égard, les principaux clients de la Russie s’avèrent être la Chine et les nations membres de l’Union douanière de l'Union eurasiatique (Biélorussie, Kazakhstan, Arménie et Kirghizistan), qui regroupent 57% des livraisons. Néanmoins, un fort essor est constaté pour des marchés relativement nouveaux : la Serbie, le Brésil, le Nigéria et les pays du Moyen-Orient.

Pour information, en 2020, le top 5 des exportateurs de chocolats était composé de l’Allemagne (4,89 milliards de dollars), de la Belgique (3,14 milliards de dollars), de l’Italie (2,1 milliards), de la Pologne (2,08 milliards) et des Pays-Bas (1,83 milliard).

Dans cet autre article, nous vous présentions de populaires chocolats soviétiques que l’on peut déguster encore aujourd’hui.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.