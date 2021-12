La femme la plus riche de Russie a vu sa fortune augmenter de 1.300% cette année

Maэim Konstantinov/Global Look Press

Tatiana Bakaltchouk, fondatrice de Wildberries, équivalent russe d’Amazon, a en 2021 vu sa fortune passer de 1 milliard de dollars à 13 milliards, soit la plus forte progression parmi les milliardaires de la planète, révèle Forbes. Elle est ainsi passée de la 1 990e place du classement des plus riches personnalités du globe à la 164e.

Cette businesswoman à succès de 46 ans figure par ailleurs désormais au 13e rang des Russes les plus aisés et au 17e des femmes les plus fortunées au monde.

Parmi les autres spectaculaires progressions dans le pays, l’on peut aussi noter Pavel Dourov, créateur du réseau social VKontakte et de la messagerie Telegram, dont la fortune est passée de 3,4 milliards de dollars à 17,2 milliards, se hissant par conséquent de la 565e place mondiale à la 112e et du 30e rang de Russie au 9e.

Au total, la richesse cumulée des milliardaires russes a, depuis l’an dernier, crû de 30%, soit une hausse de 145 milliards de dollars. La Russie s’impose de cette manière en seconde position pour la plus forte croissance proportionnelle, derrière l’Inde (+41%), et en troisième position pour ce qui est de l’augmentation en chiffres bruts, derrière les États-Unis (+945 milliards) et l’Inde (+210 milliards).

