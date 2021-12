Nouveau visage à la présidence d’Auchan Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Odile Molle remplacera Philippe Brochard au poste de président de la filiale russe d’Auchan, qu’il occupait depuis janvier dernier, informe le journal économique Vedomosti.

Ayant intégré l’entreprise en 2012 en tant que responsable de secteur, elle a ensuite dirigé un hypermarché de la chaîne à Moscou. En 2018, elle a été nommée au conseil d’Auchan Retail Russia, avant de se hisser au poste de vice-président de la filiale russe en janvier dernier ; une fonction qu’il a d’ailleurs été décidé de supprimer à l’occasion de cette récente nomination. Odile Molle s’avère également membre du comité stratégique du groupe Auchan.

« Odile connaît bien le marché russe et la compagnie dans laquelle elle a commencé à travailler en Russie il y a neuf ans. Cette année, comme beaucoup d'autres entreprises, nous avons dû relever de nouveaux défis, mais grâce à l'implication de l'équipe et à une gestion compétente, nous avons obtenu d'excellents résultats. Notre chiffre d'affaires et le nombre de nos clients ont augmenté par rapport à l'année dernière, et je suis convaincu que la riche expérience et les connaissances d'Odile nous aideront à continuer à progresser et à relever de nouveaux défis », a commenté cette nomination Ivan Martinovitch, directeur général d’Auchan Russie, cité par le site spécialisé Retail.ru.

De son côté, Philippe Brochard occupera désormais le siège de directeur général d’Auchan pour la France.

Pour rappel, Auchan compte sur le marché russe quelque 232 points de vente, un nombre inférieur de 24 à ce qu’il était au premier janvier. L’entreprise a en effet entrepris de nombreux changements de concept afin d’endiguer son déclin, ce qui lui a permis, au cours des trois premiers trimestres 2021, d’afficher d’encourageants résultats, avec des recettes en hausse de 3%, s’établissant à 188,3 milliards de roubles (2,27 milliards d’euros).

Dans cet autre article, nous vous annoncions la disparition d’Auchan parmi le top-5 des détaillants de Russie.

