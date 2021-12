Auchan évincé du top-5 des détaillants de Russie (classement)

Alexeï Bytchkov/Global Look Press

Avec une recette, pourtant en hausse, de 188,3 milliards de roubles (2,27 milliards d’euros) au cours des trois premiers trimestres 2021, Auchan se retrouve relégué à la sixième place du classement des principaux détaillants de produits du quotidien sur le marché russe, informe le journal économique Vedomosti, se basant sur les données de l’agence d'étude du marché Infoline.

Il se retrouve en effet devancé par la chaîne de hard-discount Svetofor, qui s’apprête d’ailleurs à faire son apparition en France sous le nom de Mere et dont le résultat s’est élevé à 200,5 milliards de roubles (2,42 milliards d’euros).

La tête du classement est quant à elle occupée par X5 Group (magasins généralistes Piaterotchka, Perekriostok et Karoussel, avec une recette de 1 590 milliards de roubles – 19,18 milliards d’euros), Magnit (1 220 milliards de roubles – 14,72 milliards d’euros), Mercury Retail Group (magasins Bristol et Krasnoïé & Beloïé, spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, 531,7 milliards de roubles – 6,41 milliards d’euros) et enfin Lenta, ayant fait cette année l’acquisition des points de vente russes de l’autrichien Billa (membre du groupe allemand Rewe), ainsi que de la marque locale Semia.

