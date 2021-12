Heureux bilan pour les exportations agroalimentaires russes en 2021

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

35 milliards de dollars (pour un volume de 68-70 millions de tonnes), tel devrait être la valeur totale des exportations de denrées agroalimentaires par la Russie au cours de l’année 2021, contre 30,5 milliards l’an dernier, révèle Finmarket, s’appuyant sur les données du centre Agroexport dépendant du ministère fédéral de l’Agriculture.

En tout, le pays a expédié sa production vers 161 États, soit plus qu’en 2020, mais avec de sensibles changements au sein du classement des principaux clients. En effet, l’Union européenne s’y hisse à la première place, reléguant la Chine à la troisième.

Par ailleurs, les entreprises russes ont obtenu, de la part de 19 pays, l’autorisation d’y exporter 53 types de marchandises. Il s’agit notamment des produits laitiers vers l’Égypte (pour un potentiel de 10 millions de dollars de lait en poudre et de 5 millions de dollars de fromage à l’horizon 2024) et les États-Unis (pour un potentiel de 50-60 millions de dollars de crème glacée et de 5 millions de dollars de fromage), de la viande et des sous-produits carnés vers la République du Congo (5-10 millions de dollars) et le Mozambique (2 millions de dollars), ou encore des sous-produits de bœuf vers la Chine (7-8 millions de dollars) et de la production laitière vers Singapour (10-15 millions de dollars).

Concernant la répartition des achats effectués par les pays étrangers auprès de la Russie, elle est la suivante : 10,9 milliards de dollars pour les cultures céréalières, 7,2 milliards pour la production à base d’huiles ou graisses animales et végétales, 6,8 milliards pour les poissons et produits à base de poissons, 1,6 milliard pour la viande et les produits laitiers, 5 milliards pour les produits alimentaires transformés et 4,7 milliards pour le reste des denrées n’entrant pas dans les précédentes catégories.

Dans le détail, en matière de céréales, pan important de l’industrie agroalimentaire de la Russie, premier exportateur de blé au monde, sont notés « un actif début des livraisons vers l’Algérie et un accroissement de la présence sur les marchés du Pakistan, de l’Iran et de Syrie ». Aussi, tandis que les exportations vers l’Afrique du Nord ont augmenté de 2,5 millions de tonnes, un faible déclin est constaté pour l’Asie du Sud-Est, à hauteur de 0,4 million de tonne.

Les restrictions imposées par la Chine sur les produits de la pêche russe ont quant à elles été un rebondissement pour la Russie, qui s’est par conséquent vue dans l’obligation de se tourner vers le marché sud-coréen. Toutefois, si le tonnage des livraisons s’en est retrouvé réduit, une augmentation des recettes a finalement été enregistrée.

Enfin, pour ce qui est de la viande, celle de bœuf semble avoir été la vedette. Pour ce secteur, les exportations à destination de la Chine ont été multipliées par 2,5 (18 000 tonnes), tandis que le Maroc a acquis un premier lot de 2 000 tonnes et que les livraisons vers l’Arabie saoudite ont crû de 24%.

