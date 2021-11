Pavel Dourov, fondateur de Telegram et de VKontakte, naturalisé Français

Russia Beyond

Père du « Facebook russe » VKontakte et de la très populaire messagerie Telegram, comptant parmi les applications mobiles les plus utilisées au monde, Pavel Dourov, aurait reçu la citoyenneté française, rapporte l’agence TASS, s’appuyant sur un décret en date du 23 août dernier et publié dans le Journal Officiel.

Le document porte en effet la mention d’une personne du même nom, née le 10 octobre 1984 à Leningrad (actuelle Saint-Pétersbourg), ce qui correspond en tous points aux données de cet entrepreneur à succès.

Pour rappel, en 2014, il avait décidé de quitter la Russie, obtenant la citoyenneté des îles caribéennes Saint-Christophe-et-Niévès grâce à un important investissement dans une entreprise locale. Ce sésame lui avait ainsi permis d’accéder sans visa à l’Union européenne, mais c’est à Dubaï qu’il s’était cependant alors établi. En avril dernier, sa fortune était estimée par Forbes à 17,2 milliards de dollars.

