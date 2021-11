Dans quelles mégalopoles de Russie est-il le plus cher de vivre?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Sans surprise, Moscou arrive en tête des villes russes de plus d’un million d’habitants où la vie semble la plus onéreuse, révèle une récente étude du site de recherche d’emploi SuperJob, qui а interrogé les résidents de ces mégalopoles. La suite du classement s’avère toutefois plus surprenante.

En effet, si 64% (ce taux était de 87% en 2010) des Moscovites sondés jugent leur ville comme chère (16% d’avis contraires), l’on pourrait s’attendre à ce que les Saint-pétersbourgeois leur emboîtent le pas. Néanmoins, en seconde et troisième positions se trouvent Oufa et Kazan, capitales respectives des Républiques du Bachkortostan et du Tatarstan, avec des taux de 60% et 58% (24% et 15% d’avis opposés).

Viennent ensuite Krasnodar (57%, et 30% de contre), Rostov-sur-le-Don (54% et 32%), Volgograd (52% et 39%), Ekaterinbourg (50% et 32%), la tant attendue Saint-Pétersbourg (49% et 32%), Krasnoïarsk (49% et 27%), Omsk (47% et 33%), Samara (46% et 28%), Nijni Novgorod (43% et 31%), Novossibirsk (41% et 34%), Voronej (38% et 36%) et Perm (38% et 35%).

Le classement se clôt sur Tcheliabinsk, seule ville dont les habitants la considérant comme bon marché sont majoritaires face à ceux estimant la vie en ces lieux onéreuse : 47% contre 28%.

Ce sondage a été mené du 24 septembre au 26 octobre auprès de 10 000 personnes (1 500 à Moscou et Saint-Pétersbourg, 500 dans les autres villes) âgées de plus de 18 ans.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi 5 des 10 villes européennes à la croissance la plus rapide se trouvent en Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.