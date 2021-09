Près de la moitié des entreprises russes se disent déjà entièrement sorties de la crise

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

44% des entreprises russes ont, en ce début de septembre 2021, complètement rétabli leur activité de la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19, révèle le journal RBC, s’appuyant sur les résultats d’un sondage mené par le service Rabota.ru auprès de 1 000 compagnies réparties sur l’ensemble du territoire fédéral. En septembre 2020, ce taux s’élevait à 16%, laissant donc entrevoir une nette amélioration de la conjoncture économique.

Compte tenu de cette embellie, seuls 27% des participants ont évoqué un rétablissement seulement partiel de leur activité, contre 36% il y a un an. Au contraire, 18% assurent désormais que la crise n’a pas touché leur société, contre 12% en 2020, et seuls 11% admettent se trouver encore en pleine situation de crise, contre 36% en septembre de l’année dernière.

Enfin, parmi ceux se trouvant encore en situation de crise totale ou partielle, 73% estiment qu’entre trois et six mois leur seront nécessaires pour retrouver une activité normale. 5% placent ce délai entre un et trois mois, tandis que 21% l’allongent à un an.

Dans cet autre article, nous vous annoncions la fermeture, par Auchan, de nombreux magasins en Russie, mais aussi son rétablissement financier local.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.