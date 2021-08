Auchan ferme 17 points de vente en Russie mais redresse la barre de ses résultats financiers

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au cours du premier semestre 2021, le groupe français Auchan a procédé à la fermeture de 17 de ses magasins situés sur le territoire russe, dont le nombre s’élève désormais à 238, informe l’agence TASS.

Toutefois, cette réduction de sa présence dans le pays s’explique par une épuration de son réseau voulue par la nouvelle stratégie de la société afin d’enrayer un déclin de longue date.

« Dans un contexte économique volatil et des changements d’habitudes de consommation rapides, Auchan Retail a été confronté à une décroissance de son chiffre d’affaires en Russie depuis plusieurs années. Depuis le début de l’année 2021, Auchan Retail Russie, doté d’une nouvelle équipe de direction, est reparti en croissance et sa rentabilité retrouve déjà les standards du marché russe. Cette performance a été réalisée grâce d’une part, au profond travail d’assainissement du parc de magasins, et d’autre part, des chantiers menés de manière extrêmement volontariste », peut-on en effet lire dans le rapport semestriel du groupe, publié sur son site.

Un choix semblant porter ses fruits, puisque la filiale russe d’Auchan a enregistré, sur les six premiers mois de l’année, une hausse de 3% de ses revenus par rapport à la même période l’an dernier, une croissance de 192% de ses ventes en ligne (qui représentent aujourd’hui 4% de son chiffre d’affaires, contre 0,3% en janvier 2020, avec un objectif de 20% à l’horizon fin 2023), un regain de part de marché (notamment 0,8% sur le format hypermarché), ainsi qu’un essor de 66% de ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Dans l’optique de poursuivre cette dynamique, l’entreprise compte désormais jouer sur divers leviers, notamment la redéfinition du concept de chaque format de points de vente, celle des gammes de produits, avec un accent sur l’alimentaire et les marques propres à l’enseigne, et celle de la politique de prix, de promotion et de fidélité. Plusieurs changements seront également opérés dans les schémas logistiques, tandis que des rayons anti-gaspillage feront leur apparition dans les magasins.

