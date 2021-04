Yandex, géant russe du Web, lancera cette année à Paris son service de livraison de courses

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Yango Deli, c’est sous cette marque internationale que Yandex, équivalent russe de Google, fera son apparition sur le marché parisien de la livraison de denrées, révèle le quotidien économique Vedomosti, informé par la compagnie. En Russie, ce service est connu sous le nom de Yandex.Lavka.

« La semaine dernière, nous avons enregistré une personne morale en France et commencé à embaucher du personnel. Dans les prochains mois, le service commencera à fonctionner à Paris », a en effet déclaré la société, précisant que la plateforme partira ensuite à la conquête de Londres.

Pour information, Yandex.Lavka gère actuellement un réseau de plus de 240 entrepôts dans cinq régions de Russie et en Israël, depuis lesquels les produits sont livrés aux bureaux et domiciles se trouvant à proximité. En Russie, ce service fonctionne 24h/24 et propose une large gamme de marchandises, des fruits et légumes aux produits laitiers et de la mer, en passant par les produits d’hygiène et d’entretien.

Dans cet autre article, nous vous annoncions le lancement, en France, de Wildberries, homologue russe d’Amazon.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.