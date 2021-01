Coronavirus: Moscou lève une partie des mesures de restrictions

Russia Beyond

Introduite en octobre dernier, l’obligation de placer en télétravail au moins 30% des employés est désormais levée et il revient aux chefs d’entreprises d’en décider, informe le maire de la ville de Moscou sur son site officiel. Par contre, ce mode de travail reste obligatoire pour les personnes vulnérables – celles de 65 ans et plus ou souffrant de certaines maladies chroniques.

Restent également en vigueur les exigences sanitaires prévoyant notamment que le personnel des entreprises porte un masque au travail.

Cette décision, Sergueï Sobianine l’a fondée sur le fait qu’au cours de la semaine dernière le nombre de nouveaux cas d’infection ne dépassait pas les 2 000-3 000 personnes par jour et que celui des hospitalisations a diminué de 1 000.

« Pour la première fois depuis la mi-juin, plus de 50% des places dans les hôpitaux traitant la Covid sont libres. La pandémie recule et dans ce contexte notre devoir est de créer les conditions pour un prompte redressement de l’économie »,a-t-il expliqué.

En outre, la ville a levé la mesure limitant de 23h00 à 6h00 le fonctionnement des restaurants, clubs, bars, discothèques et d’autres établissements de divertissement.

