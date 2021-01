La Russie dépose une demande pour enregistrer son vaccin anti-Covid dans l’UE

Russia Beyond

Le Fonds russe des investissements directs (RFPI) a déposé une demande en vue d’obtenir l’enregistrement du vaccin anti-Covid Spoutnik V dans l’Union européenne et s’attend à ce que la procédure d’expertise progressive y débute en février, rapporte l’agence TASS.

« Le RFPI confirme que hier les experts qui représentent l’Agence européenne des médicaments (EMA) ont procédé à une consultation scientifique (scientific review) pour les développeurs du vaccin Spoutnik V. Plus de 20 experts internationaux et scientifiques ont pris part à la rencontre. [...] Le RFPI a déposé une demande d’enregistrement du vaccin et attend que le processus de révision en continu (rolling review) débute en février », a fait savoir le 20 janvier un représentant du Fonds.

La décision de l’EMA sera prise à l’issue d’une série d’expertises.

Le vaccin Spoutnik V, mis en place par le Centre Gamaleïa, a été enregistré en Russie le 11 août 2020. Il a passé à ce jour trois phases de tests. Le premier pays étranger ayant participé aux essais fut la Biélorussie.

