Une nouvelle forme de monnaie à l'étude en Russie, le rouble numérique

La Banque centrale de Russie a annoncé sur son site envisager la création d’une nouvelle forme de monnaie nationale, en supplément de l’argent liquide et scriptural. Également dématérialisé, le rouble numérique serait en réalité une alternative aux cryptomonnaies.

Cette forme de monnaie se différencierait de la scripturale habituelle (celle que l’on utilise par le biais de nos cartes bancaires ou des virements sur Internet) par le fait qu’elle se conserverait dans un portemonnaie virtuel, et non au sein d’une banque. De plus, l’émetteur du rouble numérique ne sera autre que la Banque centrale de Russie, et non un établissement commercial. En outre, les transactions dans cette monnaie pourront être réalisées avec un smartphone sans connexion internet. Toutefois, les utilisateurs ne disposeront d’aucune possibilité de toucher des intérêts sur les sommes conservées, contrairement à la monnaie scripturale commune.

Le rouble électronique offrira par ailleurs une plus grande sécurité par rapport aux cryptomonnaies, soumises à des cours de change très instables. Il permettra également une plus grande transparence du système financier et une diminution des coûts impliqués par l’émission d’argent « réel », est-il expliqué.

À noter que les trois formes de monnaies seront égales entre elles et de même valeur, tandis que les utilisateurs pourront convertir leur argent d’une forme à une autre en toute simplicité.

Comme les billets, dont chacun est identifié par un numéro, les « unités » du rouble numérique le seront à l'aide d'un code unique.

La Banque centrale russe se donne jusqu’à fin décembre pour recueillir les avis des experts et des professionnels du marché quant à cette idée afin d’entreprendre par la suite, le cas échéant, le développement de ce système.

