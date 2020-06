Sanofi et Skolkovo lancent un incubateur de jeunes pousses

Russia Beyond

En Russie, Sanofi et la fondation Skolkovo, spécialisée dans l’essor d’innovations, ont lancé un laboratoire de développement de startups relevant du domaine des technologies numériques pour la santé, rapporte Rusbase, se référant au service de presse de la compagnie.

« Le laboratoire de développement de startups sera une piste de décollage pour le lancement rapide de projets innovants et permettra à Sanofi d’approuver et de mettre en place de nouvelles solutions, et ce, dans de brefs délais », cite le média.

Main dans la main avec les créateurs des jeunes pousses, qui pourront ainsi bénéficier d’un financement de leurs idées, les experts de Sanofi et de Skolkovo optimiseront le fonctionnement des projets et, entre autre, proposeront des solutions innovantes aux patients, partenaires et employés de l’entreprise française. Comme il est précisé, les solutions trouvées pourraient à l’avenir être appliquées au-delà des frontières de la Fédération de Russie.

L’étape du développement et de l’approbation des projets, conjointement avec les experts de Sanofi, devrait ainsi prendre jusqu’à 30 jours, et la mise en place des idées d’innovation jusqu’à 90 jours, est-il expliqué.

Pour rappel, Sanofi, l’un des leaders mondiaux de la santé, est présent en Russie depuis 45 ans.

