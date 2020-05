Renault dévoile une nouvelle version de son SUV Kaptur, réservé au marché russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le constructeur automobile français a aujourd’hui levé le voile sur une version modernisée de son modèle Renault Kaptur, destiné aux automobilistes russes, apprend-on sur son site officiel. Comme l’indique la compagnie, ce véhicule s’adresse avant tout aux citadins et a été conçu en considération des souhaits des propriétaires de la version initiale en matière de technologies, de confort ou encore de praticité sur les routes du pays.

Ce modèle revisité se distingue ainsi par une apparence extérieure repensée, de la calandre aux couleurs choisies pour la peinture. Néanmoins, ce sont ses espaces intérieurs qui semblent les plus impactés, de nouveaux matériaux de finition ayant été utilisés, tandis que l’ergonomie a été perfectionnée et qu’un système d’éclairage, dont les teintes peuvent être modifiées selon les envies, a été intégré.

Le SUV est également à présent équipé d’un système de caméras de vision panoramique et de contrôle des angles morts. Aux côtés d’un moteur à essence 1,6 litre (114 chevaux), est par ailleurs disponible un moteur turbo d’une puissance de 150 chevaux.

En outre, l’adaptation de ce modèle aux conditions spécifiques de la Russie a été renforcée, notamment par le biais d’unе plus importante garde au sol, d’une meilleure capacité de franchissement et d’un système intelligent de transmission intégrale, lui permettant d’affronter tous les types de routes. La fonction d’allumage à distance du chauffage du pare-brise et des sièges ravira enfin les Russes durant les rudes hivers.

À noter que le prix de départ de cette nouvelle version du Kaptur s’élève à 1,02 million de roubles, soit environ 13 080 euros. Les ventes débuteront en juin de cette année, mais la commercialisation d’une édition limitée sera lancée dès ce mois de mai.

