Les milliards de papa: qui seront les plus riches héritiers de Russie?

Ce n’est un secret pour personne, la Russie compte de nombreux citoyens au porte-monnaie bien rempli, et la plupart ont d’ores et déjà donné naissance à leurs héritiers. Comme l’a démontré Forbes Russia, les 102 milliardaires du pays ont en effet 289 fils et filles. Si l’on divisait de manière équitable les 403 milliards constituant leur fortune totale, chacun d’entre eux recevrait 1,4 milliard de dollars. Bien entendu, il ne s’agit là que de théorie, et dans la réalité, leurs parts seront inégales, certains se verront remettre un morceau du gâteau bien plus conséquent. Découvrez donc les cinq plus chanceux d’entre eux.

5. Djakhanguir Makhmoudov (6,9 milliards de dollars)

Né en 1987, il est le seul héritier d’Iskander Makhmoudov, un homme d’affaires russo-ouzbek, principal propriétaire d’OuGMK (Compagnie Minière et Métallurgique de l’Oural). Diplômé de l’École d’économie de Londres et de l’École de commerce international de Hult, Djakhanguir a travaillé en tant que conseiller auprès du directeur général du russe Aeroexpress mais aussi chez Goldman Sachs. Ensuite, il s’est installé dans la ville ouralienne d’Ekaterinbourg pour se mettre au service de son père au sein d’OuGMK. Enfin, il a pris la direction du Sud de l’Oural, pour y occuper le poste de directeur général adjoint d’une filiale du groupe, l’Usine de Zinc de Tcheliabinsk.

Iskander Makhmoudov UGMK-Holding UGMK-Holding

4. Alexis Kouzmitchev (7,1 milliards)

Peu d’informations sont disponibles au sujet du seul et unique héritier d’Alekseï Kouzmitchev, l’un des fondateurs de LetterOne et d’Alfa Group, groupes financiers d’investissements. Selon Forbes, son fils Alexis est né en 2009 et vit à présent à Paris avec sa mère.

Alekseï Kouzmitchev LetterOne Group LetterOne Group

3. Tara et Adrian Melnitchenko (7,3 milliards chacun)

Ces deux-là sont les enfants de l’industriel et philanthrope Andreï Melnitchenko, qui possède la majorité des actions du fabriquant de fertilisants EuroChem, du producteur de charbon thermique SUEK et de la Compagnie énergétique sibérienne SGK. Tara est née en 2012 et selon les médias, elle a d’ores et déjà effectué de lointains voyages avec ses parents, qui ont fait l’acquisition de propriétés en Europe et aux États-Unis. Son frère, Adrien, a tout juste un an.

Andreï Melnitchenko avec son épouse Getty Images Getty Images

2. Viktoria Mikhelson et son frère (8,9 milliards chacun)

L’un des hommes les plus fortunés de Russie, Leonid Mikhelson, a deux enfants. Il est président du conseil d’administration de la compagnie gazière Novatek et détient 48% des parts de Sibur, plus grand groupe pétrochimique de Russie. Sa fille aînée, Viktoria, a vu le jour en 1992 et a étudié l’histoire de l’art à New York. Leonid a même baptisé en son honneur sa Fondation V-A-C pour l’art contemporain. En Russe, l’abréviation signifie en effet « Victoria – l’art d’être moderne ». Le nom de son fils, né en 2015, est quant à lui inconnu.

Viktoria avec son père V-A-C Foundation V-A-C Foundation

1. Ioussouf Alekperov (17 milliards)

Ce jeune homme de 27 ans est le fils de Vaguit Alekperov et l’héritier le plus riche de Russie. Il a reçu un diplôme de l’Université d'État du pétrole et du gaz de Moscou et s’est d’ores et déjà immergé dans cet univers au sein de la compagnie Lukoil, entreprise de son père et plus grand producteur russe de pétrole, pour laquelle il a travaillé deux ans sur des champs pétrolifères. Il est toutefois trop tôt pour dire s’il remplacera Vaguit à la tête du groupe. Dans une interview, ce dernier a en effet déclaré qu’il ne voyait pas en Ioussouf un « héritier du trône », mais que cela serait possible si son fils effectuait un stage dans une grande société occidentale.

Ioussouf Alekperov Kommersant Kommersant

