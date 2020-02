Total Vostok élargit son emprise territoriale en Russie

Fille du géant français, Total Vostok a récemment annoncé l’élargissement de son réseau en Russie et l’ouverture d’une représentation régionale à Novossibirsk (Sibérie).

Fournisseur sur le marché russe des lubrifiants et d’autres dérivés du pétrole des marques TOTAL et ELF, la compagnie précise sur sa page officielle que le lancement de la production en Russie en 2018 et la croissance stable des ventes ont contribué à l’élargissement de la zone de présence, ce qui permet à la fois de mieux se rapprocher du client et de continuer à développer les affaires de la firme en Russie.

Pascal Rigaud, directeur général de Total Vostok explique que Novossibirsk est la troisième ville du pays en termes d’habitants et qu’il s’agit d’un territoire important, que la présence dans la zone offrait de nouvelles perspectives en Sibérie et était censée servir à l’avenir de tremplin pour l’expansion de l’entreprise vers l’Extrême-Orient russe.

Comme on peut le lire sur le site officiel de la société, la ligne de mire de ses investissements ne comprend pas que le développement des affaires, mais aussi la contribution à l’amélioration de la qualité de vie dans la région.

Dans cet autre article, nous vous révélions que le groupe pharmaceutique français Servier avait été élu « Employeur de rêve 2019 » en Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.