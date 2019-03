Huit édifices insolites pouvant être achetés en Russie

Château d'eau mystique à Saint-Pétersbourg

L'ancien bâtiment de 1918 appartient maintenant aux Chemins de fer russes (RZD, monopole ferroviaire en Russie), mais il n'est pas utilisé aux fins pour lesquelles il avait été conçu. La superficie totale est comparable à celle d'un appartement ordinaire - 65 mètres carrés. Le prix n'est pas précisé, mais le site Web de la société indique que la tour est reconnue comme un site du patrimoine culturel. Le bâtiment lui-même est situé près de la gare de Leningrad-Varchavski. À propos, il est même apparu dans le film soviétique de 1964 Le Train de la miséricorde.

Ce n'est pas la seule tour proposée à la vente ou en location : de cette manière, les Chemins de fer russes tentent de se débarrasser des installations non essentielles. Cette tour n’a pas été utilisée depuis longtemps selon sa fonction originelle, de sorte que le nouveau propriétaire peut la convertir à sa guise.

Manoir classique d’Alexeïevskaïa dans la région d'Ivanovo

Ce complexe de la fin du XVIIIe siècle est situé près de la ville de Plios. Cette région pittoresque a inspiré de nombreux artistes avec ses paysages étonnants. L'ancien manoir appartenait autrefois à un militaire à la retraite, qui y aménagea également un parc avec un étang. À l'époque soviétique, ce bâtiment accueillait un orphelinat. Maintenant, le lieu est à la recherche d'un nouveau propriétaire, qui lui restituera son apparence historique.

Banque culturelle de la région de Leningrad

Alexandrov/Wikipedia Alexandrov/Wikipedia

Le bâtiment construit pour une banque finlandaise au début du XXe siècle, situé rue Pionerskaïa à Vyborg, appartenait à la banque de Vyborg. Désormais, il est vendu en raison de la faillite de la société. Le prix initial est de 63 millions de roubles (866 000 euros). Le bâtiment a été remis à neuf, il y a un système d'alarme, une barrière et la climatisation. Cette banque est également classée site du patrimoine culturel, ce qui ne pouvait qu’influer sur son prix.

Complexe monumental de service du Palais de marbre à Saint-Pétersbourg

Аер/Wikipedia Аер/Wikipedia

Le bâtiment de deux étages situé en plein centre-ville a été construit à la fin du XVIIIe siècle, près du Palais de marbre. Il abritait des écuries : on a conservé des charrettes et équipé un entrepôt. Le bâtiment a été périodiquement restauré : le deuxième étage a été ajouté au milieu du XIXe siècle et le troisième après la Révolution. Ses derniers visiteurs étaient des étudiants : dans les années 1950, un institut polytechnique a été installé dans le palais. Il est maintenant en préparation pour la vente et, comme indiqué dans la publicité : « Il est idéal pour accueillir un hôtel de luxe ».

Bâtiment de passagers art-house dans la région de Nijni Novgorod

Le bâtiment à un étage de la gare de Loukino a été construit en 1924 et est proposé en vue d’un usage commercial. Les Chemins de fer russes n’en demandent que 223 000 roubles (un peu plus de 3 000 euros). Il est toutefois précisé qu'une modernisation majeure des locaux et de toutes les communications est nécessaire.

Camp de loisirs abandonné dans la région d'Irkoutsk

Serghio/Wikimapia Serghio/Wikimapia

Il existe en Russie un grand nombre de camps de loisirs d'été abandonnés : ils appartiennent à différents départements qui ne sont pas intéressés par l’idée de les entretenir, et ils sont donc activement vendus. Par exemple, cet ancien camp soviétique relevant des chemins de fer à Irkoutsk a accueilli dans les années 1960-1980 des milliers de pionniers (scouts soviétiques, ndlr) chaque été. Il est maintenant vide. Le complexe de bâtiments comprend des dortoirs, une salle à manger et même un sauna.

Usine de construction de machines dans la région de Leningrad - locomotive diesel en cadeau

Russian auction house Russian auction house

Les fans de bâtiments abandonnés qui disposent de 700 millions de roubles (9,6 millions d’euros) peuvent devenir les heureux propriétaires de l'ancienne usine de fabrication de machines Sosnovoborod construite en 1985.

Outre le complexe de bâtiments, l'acheteur reçoit 800 mètres de la ligne de chemin de fer donnant accès à la gare de Kalichtche, ainsi qu'une locomotive diesel en excellent état.

Gare en bois à Samara

AVSVEK/Wikipedia AVSVEK/Wikipedia

L'ancienne gare en bois de Bezymianka a conservé son aspect originel de la fin du XIXe siècle. Le quai lui-même est neuf et est toujours en service. Il est proposé d’utiliser ce bâtiment pour des activités commerciales.

