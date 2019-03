Yves Rocher parmi les marques étrangères les plus présentes en Russie

La société de conseil JLL a rendu publique la liste des marques les plus présentes sur le marché russe. Pour ce faire, elle a procédé à l’examen de pas moins de 250 enseignes russes et étrangères (hormis les magasins d’alimentation) implantées dans 37 villes du pays dont la population est supérieure à un demi-million d’habitants.

Si des enseignes telles que Burger King et les russes Gloria Jeans, Sportmaster et Kari sont présentes dans 100% des villes en question, Ecco, Calzedonia, Colin's, Intimissimi, Swatch, Yves Rocher et une série d’autres marques, dont des russes, se partagent la deuxième place – on peut les trouver dans 98% des villes étudiées.

Samsung, Gulliver, KFC, Acoola et Sela se partagent la troisième ligne du classement (95%).

Dans cette autre publication nous vous présentons dix marques de cosmétiques russes et écoresponsables.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.