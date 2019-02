Algérie-Russie: les échanges commerciaux en hausse de 18% en 2018

Russia Beyond

Sur l’année 2018, les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Russie ont augmenté de 18% pour constituer plus 4 milliards de dollars. De tels chiffres ont été annoncés fin janvier par le ministre russe de l’Énergie, Alexandre Novak, qui co-préside la commission intergouvernementale en charge de la coopération économico-commerciale et scientifico-technique.

À titre de comparaison, en 2015 le volume des échanges commerciaux entre les deux pays était de quelque 1,9 milliard de dollars, soit plus de deux fois moins.

Par ailleurs, pour le moment, les exportations vers l’Algérie dépassent les importations. Sur les neuf premiers mois de l’année dernière, la Russie a en effet livré dans ce pays nord-africain des marchandises pour 2,3 milliards de dollars - principalement des moyens de transports (36% du volume total des exportations), des produits métallurgiques (10%) et des minéraux (6,2%) - et en a importé pour 8,2 millions de dollars.

