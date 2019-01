Nouveau record historique des réserves d’or de la Banque Centrale russe

En ce début 2019, les réserves d’or de la Banque centrale russe s’élèvent à 2 112 tonnes, soit l’indicateur le plus élevé de leur histoire, rapporte Parlamentskaïa Gazeta, publication de l'Assemblée fédérale du pays. Leur valeur totale se chiffre quant à elle à quelque 86,9 milliards de dollars, c’est-à-dire 13,4% de plus qu’il y a un an.

Poursuivant une politique de croissance de ses réserves afin de minimiser les risques encourus par l’économie nationale, la Banque centrale de Russie a en effet, sur l’année 2018, fait l’acquisition de quelque 274 tonnes d’or, soit 22,2% de plus que l’année précédente, lui permettant ainsi d’établir ce nouveau record.

À noter que la Russie occupe actuellement la cinquième place mondiale pour le volume de ses réserves d’or, ayant dépassé l’an dernier la Chine.

