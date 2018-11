Lada fait une percée dans le classement mondial des marques automobiles les plus prisées

Thomas Körbel/Global Look Press

Lada occupe la 48e place d’un récent classement mondial, établi par la société de conseil focus2move, des marques automobiles ayant enregistré les meilleures ventes en cette année 2018. La principale marque russe grimpe ainsi de trois rangs par rapport à l’année dernière, lui permettant d’intégrer le top 50.

Si Lada se retrouve ainsi juste derrière Saipa, Foton, Cadillac et devant Mini ainsi que Baic, le peloton de tête mondial est constitué de Toyota, Volkswagen, Ford, Nissan et Honda.

Selon les données de focus2move, la marque russe aurait en effet vendu cette année quelque 285 919 voitures, un chiffre en hausse de 21% par rapport à l’année dernière. Ce taux de croissance fait d’ailleurs de Lada l’une des plus dynamiques du classement, ne se faisant à cet égard dépasser que par Geely et Mitsubishi.

L’agence constate par ailleurs une tendance mondiale des ventes à la baisse, la chute de septembre ayant été record. Cela s’explique en partie par l’introduction, en Europe, des nouvelles normes d’homologation WLTP, le déclin du marché chinois, ainsi que la politique protectionniste des États-Unis.

À noter enfin que les deux géants de l’industrie automobile française, Renault et Peugeot, occupent respectivement les 10e et 12e places, avec une baisse de leurs ventes de 1,3% et 2,2%.

