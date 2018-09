Renault Russie explique pourquoi les voitures électriques peinent à se faire une place dans le pays

C’est un prix élevé et une faible demande, et non l’absence d’infrastructure appropriée ou le climat, qui freinent le développement du marché des voitures électriques en Russie, estime Andreï Pankov, directeur général de Renault Russie, cité par le journal russe RBC.

Au cours de l’année 2017, seuls 95 véhicules de ce type ont en effet trouvé acquéreur dans ce pays. Or, comme le précise le responsable, tous ont été importés, ce qui a un impact majeur sur les prix. N’y ayant aucune prémisse économique à l’apparition d’un intérêt de la part des individuels, il ne faut donc pas s’attendre à une brusque croissance à court terme.

« Il n'y aucun problème à créer à la volée une infrastructure nécessaire pour le transport électrique, mais compte tenu de l’absence de la demande, il n'y a pas de sens à son développement », a-t-il expliqué, cité par le journal.

Selon lui, c’est en réalité l’autopartage qui serait susceptible de procurer un élan supplémentaire à la propagation des voitures électriques dans le pays.

