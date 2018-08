Aeroflot souhaite doubler le nombre de vols Moscou-Lyon

Le numéro un des transporteurs aériens russes, Aeroflot, envisage de doubler à partir du 28 octobre la fréquence des vols partant de Moscou à destination de Lyon, rapporte le site Travel.ru.

À partir de cette date, deux vols relieront ainsi la capitale russe à celles des Gaules : l’un partira à 9h15 pour atterrir en France à 11h10 (heure locale) et le second décollera à 19h45 et arrivera à Lyon à 21h45.

Les vols de retour partiront quant à eux de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry vers celui de Cheremetièvo à 12h10 et 22h55.

Si les vols du matin seront effectués à bord de Boeing 737, ce sont des Airbus A320 qui assureront ceux du soir.

Pour rappel, c’est depuis juin 2016 que le transporteur russe effectue des vols directs à destination de Lyon

