La compagnie aérienne Rossiya engage des pilotes étrangers, pourquoi pas vous?

Vous songez à déménager en Russie ? Si vous possédez une licence de pilote valide, cette nouvelle pourrait bien vous intéresser : Rossiya, le deuxième plus grand transporteur aérien du pays, a lancé une campagne de recrutement de pilotes étrangers désirant travailler à Moscou et Saint-Pétersbourg.

Selon les rapports, la compagnie tente d’attirer des professionnels étrangers qualifiés en raison d’un manque de candidats en Russie.

Rossiya cherche donc des personnes en mesure d’endosser le rôle de chef pilote à bord de ses Boeing 737, 777 et 747, ainsi que de ses Airbus 319 et 320, pour un salaire pouvant atteindre 500 000 roubles par mois (6 525 euros). Les candidats retenus assureront des vols charters à bord d’une flotte renouvelée et recevront divers bonus, notamment pour les vols d’une durée supérieure à la normale, ainsi qu’une prime unique d’installation équivalente à un mois de salaire.

Par ailleurs, à ces employés, Rossiya offrira, entre autres, des avantages pour voyager à bord des avions de l’entreprise et de ceux de la compagnie russe Aeroflot, une assurance médicale, ou encore une aide pour l’obtention du visa.

En retour, les prétendants devront fournir les documents suivants :

une licence de pilote valide, avec la liste des types d’appareils que vous êtes capable de piloter

un document délivré par les autorités aériennes du pays dans lequel vous avez reçu votre licence, et un document fourni par votre dernier employeur confirmant l’absence d’accident ou d’incident aérien survenu suite à une erreur personnelle

un certificat valide d’examen médical de classe 1 en conformité avec la réglementation russe.

un document confirmant votre nombre total d’heures de vol : au moins 3 000 heures, et pas moins de 500 heures en tant que chef pilote à bord d’un avion de modèle comptant parmi ceux cités précédemment

un document, délivré par un centre certifié d’entrainement aérien, confirmant que vous avez passé avec succès l’entrainement nécessaire à bord d’un avion de modèle comptant parmi ceux cités précédemment

un document délivré par les autorités législatives de votre pays confirmant l’absence de condamnation antérieure.

Tous les documents doivent être traduits en russe et notariés

Rossiya fait partie du groupe Aeroflot, première compagnie aérienne du pays, et dessert plus de 120 destinations. Sa flotte comprend 64 appareils, dont 26 Airbus A319, 16 Boeing 737, 9 Boeing 747, 8 Boeing 777 et 5 Airbus A320. En 2017, la compagnie a transporté plus de 11 millions de passagers.

