Les vols Moscou–Bordeaux annulés par la compagnie aérienne russe Pobeda

La compagnie aérienne lowcost russe Pobeda a annulé l’ensemble de ses vols Moscou-Bordeaux, ligne dont elle avait récemment annoncé l’ouverture, en raison de barrières administratives du côté français, a rapporté l’agence de presse RBK.

Le transporteur aurait en effet été confronté à des difficultés « dans la procédure administrative d’approbation des documents et des autorisations », a confié à RBK une source proche de la compagnie.

« Le Ministère des Transports est prêt à défendre entièrement les intérêts des transporteurs russes et, à la réception des commentaires de la partie française, à prendre des mesures pour la résolution de la situation actuelle », a toutefois déclaré un représentant de l’institution gouvernementale.

Pour rappel, cette liaison entre la préfecture de la Gironde et la capitale russe, la première puisque Bordeaux ne fait aujourd’hui l’objet d’aucun vol direct vers la Russie, devait être assurée deux fois par semaine à partir du 2 juin et jusque la seconde moitié d’octobre. La société, qui était d’ores et déjà parvenue à vendre plusieurs billets, promet à présent de rembourser les passagers.

Pobeda, filiale à bas coût de la plus grande compagnie aérienne russe, Aeroflot, étend actuellement à un rythme soutenu ses vols internationaux. En effet, comme l’indique RBK, ceux-ci ne représentaient en 2016 que 12% du total de ses vols, tandis qu’en 2017 ce taux était déjà porté à 25%. Le transporteur propose ainsi des vols à destination de l’Arménie, de Chypre, de l’Allemagne ou encore de l’Italie. La ligne Moscou-Bordeaux aurait par conséquent été une façon pour elle de faire son entrée sur le marché français.

L’année dernière, selon les données de Rosaviatsia, agence fédérale de l’aviation, 4,6 millions de personnes ont voyagé à bord de l’un des appareils de la compagnie.

